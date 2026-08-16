Tragedia alle prime ore della mattina di oggi, domenica 16 agosto 2026, nel Sulcis, precisamente a Masainas, dove un giovane di 26 anni è morto in seguito a un incidente stradale.

La vittima, un militare pugliese, era alla guida di una moto sulla quale viaggiava anche una donna di Sant’Anna Arresi quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

La moto è finita sull’asfalto e l’impatto è stato fatale per il giovane, morto sul colpo.

La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dagli operatori del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata.

A seguito dell’incidente è stata chiusa la strada statale 195 all’ingresso del paese.