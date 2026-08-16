Dopo un lungo periodo di caldo e afa, il clima sull'Italia è pronto a subire una trasformazione. Secondo quanto riportato da iLMeteo.it e dal meteorologo Mattia Gussoni, sono attesi i primi temporali già a partire da oggi, domenica 16 agosto 2026. Gussoni conferma che domenica sarà una giornata significativa dal punto di vista meteorologico, con temporali previsti sulle Alpi, Prealpi e nelle pianure settentrionali. Nel pomeriggio, i rovesci si estenderanno anche ai rilievi del Centro-Sud. Nel resto del Paese, invece, ci saranno schiarite più ampie, accompagnate da temperature superiori alla media climatica.

Per la settimana successiva, si prevedono due perturbazioni in arrivo: la prima domani, lunedì 17 agosto, interesserà il Nord Italia. Sono attesi temporali, anche di forte intensità, soprattutto nelle zone orientali della Liguria, sulle Alpi, Prealpi e nelle pianure limitrofe di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Le precipitazioni raggiungeranno poi anche parte del Centro-Sud entro sera. Martedì e mercoledì, tornerà il sereno con una diminuzione generale delle temperature, che si allineeranno alle medie stagionali.

La tregua, però, durerà poco. Nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì 20 Agosto, si prevedono nuovi forti temporali diffusi specie al Centro-Nord e, soprattutto, un calo delle temperature "capace di spazzare via definitivamente il caldo opprimente", fa sapere iLMeteo.it.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, domenica 16 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani e sviluppo di isolati rovesci e temporali, localmente di forte intensità, più probabili sui rilievi orientali e meridionali dell'Isola.

Temperature: stazionarie.

Venti: deboli a regime di brezza con locali rinforzi associati agli eventi temporaleschi più intensi.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 17 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani e sviluppo di isolati rovesci e temporali, più probabili sui settori settentrionali.

Temperature: in generale calo, eccetto nelle zone meridionali e sud-orientali dove le massime saranno in locale aumento.

Venti: calmi o deboli variabili fino al mattino, in moderata intensificazione da ovest nord-ovest dal pomeriggio, con locali rinforzi forti da ovest nelle Bocche di Bonifacio e sulle cime dei principali rilievi.

Mari: generalmente poco mossi la mattina; moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a mossi, specie nei settori settentrionali.

Tendenza per i giorni successivi

Nelle giornate di martedì e mercoledì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani e possibilità di isolati rovesci o temporali sui principali rilievi. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve calo, specie mercoledì, le massime saranno stazionarie o in leggero calo martedì, ma in aumento mercoledì, specie a ovest. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da ovest nord-ovest martedì, in attenuazione a regime di brezza mercoledì. I mari saranno generalmente mossi; fino a molto mossi nella giornata di martedì limitatamente ai settori settentrionali.