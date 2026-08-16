Una settimana di intenso e straordinario impegno operativo per la Polizia di Stato nella provincia di Sassari, impegnata a garantire sicurezza, ordine pubblico e controllo del territorio durante uno dei periodi di maggiore afflusso turistico dell’anno.

Da Olbia a Sassari, da Porto Cervo ad Alghero, passando per Tempio Pausania, sono stati numerosi gli eventi che hanno richiesto l’intervento dei diversi uffici e delle specialità della Polizia di Stato. Complessivamente sono state impiegate tra le 50 e le 60 pattuglie, comprese quelle dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera e delle altre specialità, con oltre 200 operatori impegnati nei diversi dispositivi di sicurezza, calibrati sulle caratteristiche dei singoli appuntamenti e sull’afflusso di pubblico.

Durante la mattinata di ieri, sabato 15 agosto 2026, a testimonianza della particolare attenzione rivolta agli uomini e alle donne impegnati nei servizi di Ferragosto, il Questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua è stato accanto agli operatori impegnati sul territorio.

La giornata è iniziata presso la Questura di Sassari, dove il Questore ha incontrato il personale in servizio e ha rivolto, attraverso la radio di servizio, un saluto agli operatori delle Volanti impegnati nel controllo del territorio sassarese.

Successivamente, il Questore si è recato presso la sede del NUE 112 di via Rizzeddu, per portare il proprio saluto agli operatori che garantiscono quotidianamente, 24 ore su 24, la gestione delle chiamate di emergenza e il raccordo con i servizi di soccorso.

Il Questore si è quindi spostato in auto attraverso il territorio provinciale, facendo tappa presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza e gli altri presidi della Polizia di Stato, per incontrare e salutare personalmente gli operatori impegnati nei servizi di Ferragosto.

Un percorso attraverso la provincia dal forte valore simbolico, per essere accanto a chi, proprio nel giorno di festa, è chiamato a garantire la sicurezza dei cittadini e portare la vicinanza dell’Amministrazione a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato impegnati sul campo.

"Oggi, mentre la maggior parte dei cittadini si gode un momento di riposo - è il messaggio che il Questore rivolge agli operatori - la vostra presenza in servizio riafferma con forza il valore più alto e nobile della nostra missione istituzionale: esserci sempre".

Il Questore ha sottolineato come il Ferragosto rappresenti uno dei momenti più complessi dell’anno per la Polizia di Stato, chiamata contemporaneamente a garantire il capillare controllo del territorio, la sicurezza stradale e la gestione dell’ordine pubblico in occasione dei grandi eventi e dell’imponente afflusso turistico.

"La nostra presenza - prosegue il Questore - è la condizione essenziale che permette il sereno svolgimento delle attività sociali, culturali e ricreative della comunità. Essere in strada oggi significa custodire la libertà altrui, permettendo a ognuno di vivere questo giorno di festa in tranquillità e spensieratezza".