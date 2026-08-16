Dramma nel pomeriggio di ieri, sabato 15 agosto 2026, sul litorale di Alghero, dove un uomo di 59 anni, Daniele Falconi, residente in città, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno.

L'uomo si trovava al mare insieme alla moglie e, pochi minuti dopo essere entrato in acqua, ha accusato un improvviso malore perdendo i sensi.

È stato immediatamente riportato a riva, e sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, che hanno attuato le operazioni di soccorso. Nonostante tutti i tentativi, però, per il 59enne non c'è stato nulla da fare.