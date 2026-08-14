Controlli rafforzati in mare, sulle spiagge e all’interno dello scalo portuale in occasione del Ferragosto. La Guardia Costiera di Alghero intensificherà i servizi di vigilanza lungo tutto il litorale di propria giurisdizione per garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione e delle numerose attività previste nella giornata di maggiore affluenza della stagione estiva.

La vigilanza in mare sarà potenziata con l’impiego delle motovedette CP 871 e CP 559 e del battello veloce GC B153, che assicureranno una presenza nelle acque di competenza, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate da bagnanti e unità da diporto.

Parallelamente saranno intensificati anche i controlli a terra. Pattuglie dedicate vigileranno sulle spiagge e nelle aree costiere maggiormente frequentate.

Particolare attenzione sarà riservata alla serata, in occasione dello spettacolo pirotecnico previsto presso il molo di sopraflutto del porto di Alghero.

Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e la piena operatività dello scalo, gli accessi al porto saranno controllati dal personale della Guardia Costiera. Nelle aree di competenza dell’Autorità Marittima sarà consentito l’ingresso con le autovetture esclusivamente a chi sarà munito di un valido pass portuale, come previsto dall’Ordinanza n. 77/2003.

La misura punta, oltre che a garantire la sicurezza durante lo spettacolo pirotecnico, a prevenire un afflusso incontrollato di veicoli all’interno del porto e possibili situazioni di intralcio alla viabilità e alle attività portuali.

La Guardia Costiera invita pertanto chi non è in possesso del pass portuale a non raggiungere in automobile le aree del porto accessibili esclusivamente agli autorizzati e a utilizzare per la sosta le aree individuate e indicate dall’Amministrazione comunale di Alghero.

"In occasione del Ferragosto abbiamo previsto un importante potenziamento dei servizi di vigilanza, con una presenza capillare in mare, lungo il litorale e all’interno dello scalo portuale - ha spiegato il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, T.V. (CP) Gianluca De Luca -. Si tratta di un ulteriore sforzo operativo necessario per garantire la sicurezza di cittadini, bagnanti e diportisti in una giornata caratterizzata da una particolare concentrazione di persone e attività".

"Rivolgo a tutti un invito alla prudenza e al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione - ha sottolineato il comandante -. La collaborazione di cittadini e visitatori è fondamentale per consentire a tutti di vivere serenamente il Ferragosto e contribuire, insieme agli operatori impegnati nei servizi, alla sicurezza di tutti".