Tredici nuove persone si uniscono alla Compagnia Barracellare del Comune di Alghero per collaborare in settori chiave dell'estate. Sette donne e sei uomini, in gran parte giovani e ben preparati, hanno ufficialmente iniziato il loro incarico firmando l'atto di nomina con il sindaco Raimondo Cacciotto. Si concentreranno sulla salvaguardia ambientale, il controllo del territorio e dei litorali, la tutela del decoro urbano e dell'igiene pubblica, con particolare attenzione agli animali d'affezione, ai parchi pubblici e alle aree verdi cittadine.

"Ringrazio i nuovi barracelli per aver scelto di affrontare questa nuova esperienza con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità", ha detto loro il Sindaco Raimondo Cacciotto oggi a Porta Terra.

"L’incremento delle unità avviene in un periodo caldo, non solo dal punto di vista delle temperature ma per il forte impatto che il territorio sta avvertendo in questo scorcio di stagione turistica, in cui serve presenza, competenza e collaborazione alla tutela de patrimonio ambientale".

Il corpo dei barracelli arriva così ad avere in organico 38 unità, efficacemente professionalizzate e con un tasso di entusiasmo che non potrà che giovare al raggiungimento degli obbiettivi prefissati con l’Amministrazione e in collaborazione con la Polizia Locale. All’incontro di oggi hanno presenziato il Vicesindaco Francesco Marinaro, l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva, il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala, il Comandante dei Barracelli Riccardo Paddeu, la Segretaria comunale dott.ssa Debora Fonnesu.