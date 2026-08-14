Choc a Roma, dove una donna di 71 anni è stata trovata senza vita all’interno di un armadio nell’appartamento in cui viveva, alla periferia est della Capitale. Fermato il figlio di 51 anni, che, secondo quanto emerso, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

A far scattare l’allarme sono stati i familiari della donna, che da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con lei. I parenti erano inoltre preoccupati per i frequenti litigi tra la 71enne e il figlio, che, secondo una prima ricostruzione, le avrebbe chiesto ripetutamente denaro per acquistare droga.

I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione, dove hanno trovato il corpo della donna nascosto all’interno di un armadio. Sul cadavere sono state riscontrate ferite alla testa e fratture al volto.

L’ipotesi al vaglio degli investigatori, come riportato dai nazionali, è che la 71enne sia stata aggredita e uccisa al culmine dell’ennesima lite con il figlio. L’uomo, inizialmente, avrebbe riferito ai militari di aver trovato la madre dopo una caduta e di averne poi sistemato il corpo nell’armadio. La versione non avrebbe però retto agli accertamenti successivi.

Il 51enne è stato quindi fermato con l’accusa di omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati, che stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione e le ultime ore di vita della donna.