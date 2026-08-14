Le città italiane con bollino rosso per i rischi legati alle ondate di calore stanno diminuendo, secondo i dati più recenti del ministero della Salute.

Attualmente, sei città sono sotto allerta massima per i potenziali effetti del caldo sulla popolazione sana. Tuttavia, domani, sabato 15 agosto 2026, soltanto Bolzano e Bari saranno interessate. Infine, domenica 16, solo Bari rimarrà in rosso.

Questa rappresenta una significativa riduzione rispetto al 6 agosto, quando tutte e 27 le principali città monitorate erano contrassegnate con il bollino rosso.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 14 agosto

Cielo sereno con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi maggiori associati a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: in lieve diminuzione sul settore meridionale, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 15 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi maggiori associati a rovesci o temporali isolati con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: in lieve diminuzione.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani associati a isolati rovesci o temporali deboli. Le temperature saranno generalmente stazionarie o localmente in lieve calo. I venti soffieranno a regime di brezza tendenti a disporsi dai quadranti occidentali lunedì. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi.