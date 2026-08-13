Un uomo è stato arrestato ad Alghero dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Sassari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto ieri, nell’ambito dei servizi estivi di prevenzione e contrasto al traffico di droga.

Gli agenti hanno notato l’uomo mentre percorreva in monopattino via Vittorio Emanuele II, nei pressi di una rotatoria. Alla vista della pattuglia avrebbe cercato di evitare il controllo, proseguendo la marcia e tentando di allontanarsi, ma è stato raggiunto e bloccato.

Durante il controllo, l’uomo ha riferito di trasportare droga. Gli agenti hanno quindi trovato, nascosti nelle parti intime, dieci ovuli contenenti una sostanza solida giallastra, successivamente identificata come eroina, per un peso complessivo di circa 110 grammi.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al ritrovamento, tra l’altro, di un bilancino di precisione e di mannitolo, utilizzato come sostanza da taglio e ritenuto compatibile con attività di preparazione e confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990. Dopo l’udienza direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stato trasferito nella Casa Circondariale di Bancali.

Dagli accertamenti nelle banche dati delle forze di polizia sono emersi precedenti specifici per droga, tra cui un arresto nel novembre 2024, quando era stato trovato con circa 22 grammi di eroina, oltre ad altri precedenti per cessione e detenzione di stupefacenti.