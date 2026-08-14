Due incidenti stradali nel giro di poche ore ad Arzachena, con diversi feriti soccorsi dal personale del 118. In entrambi gli interventi sono stati impegnati i Vigili del fuoco, mentre sul secondo sinistro è intervenuta anche la Polizia Stradale.

Il primo incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via Nazionale, a Cannigione. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, un motociclo con a bordo due persone è uscito di strada dopo aver investito un cinghiale che avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata.

I due occupanti della moto sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto agli interventi necessari sul luogo dell'incidente.

Il secondo episodio si è verificato intorno alle 7:30 di oggi, venerdì 14 agosto 2026 sulla SP59, nei pressi del bivio per Monticanaglia. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Quattro le persone rimaste ferite, soccorse dal 118 e trasportate all'ospedale di Olbia per le cure e gli accertamenti del caso.

Anche in questo intervento i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area, collaborando con il personale sanitario impegnato nei soccorsi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell'incidente.