Giornata di incontri istituzionali e politici nel Sassarese per la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, impegnata ieri in una serie di appuntamenti tra Porto Torres, Stintino, Sassari e Padria insieme ai rappresentanti di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, Salvatore Deidda, Barbara Polo, Giovanni Satta e Francesca Masala.

La visita è iniziata al Parco dell’Asinara, considerato uno dei simboli della tutela ambientale del Nord Sardegna, per poi proseguire a Stintino in occasione del Festival delle biodiversità, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio.

Particolare attenzione è stata riservata a Porto Torres, dove la vicepresidente del Parlamento europeo ha incontrato una delegazione di pescatori locali per approfondire le principali criticità del comparto e discutere le prospettive future del settore ittico.

Nella stessa città si è svolto anche un incontro con i candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali, alla presenza del candidato sindaco Ivan Cermelli. Un confronto dedicato ai temi amministrativi e alle sfide che attendono il territorio nei prossimi anni.

Nel pomeriggio la delegazione si è spostata a Sassari per due ulteriori appuntamenti. Il primo si è tenuto presso il Palazzo del Governo con il prefetto Grazia La Fauci, mentre il secondo ha avuto luogo nella sede di Confindustria Centro Nord Sardegna, dove sono stati affrontati temi legati allo sviluppo industriale, alle infrastrutture e alle opportunità economiche per il territorio.

La giornata si è conclusa a Padria con il convegno organizzato dal sindaco Alessandro Mura dal titolo “Il Parlamento europeo a sostegno dei piccoli comuni”, occasione di confronto sul ruolo delle istituzioni europee nel supporto ai centri minori e alle comunità locali.