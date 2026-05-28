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Si intensificano i controlli nei locali della provincia di Sassari dopo i noti fatti avvenuti a Crans Montana. Nei giorni scorsi un’operazione congiunta delle forze dell’ordine e degli enti preposti alla sicurezza ha interessato un noto esercizio pubblico situato sul lungomare di Alghero.
L’attività è stata condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, dai Vigili del fuoco di Sassari, dalla Polizia Locale di Alghero e dalla Capitaneria di Porto.
Nel corso delle verifiche gli operatori hanno accertato diverse violazioni, tra cui il superamento della capienza autorizzata del locale. All’interno dell’esercizio erano infatti presenti 201 persone a fronte delle 96 consentite dalle prescrizioni previste dall’autorizzazione.
Per ragioni di sicurezza si è quindi provveduto all’evacuazione delle persone presenti, effettuata senza criticità.
L’attività rientra nel piano di controlli predisposto per la stagione estiva con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei locali pubblici e garantire l’incolumità degli avventori.
Le verifiche, fanno sapere gli organi coinvolti, continueranno per tutta l’estate in tutta la provincia di Sassari “per bilanciare il giusto divertimento e svago delle persone con il rispetto delle regole previste”.