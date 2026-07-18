Prima avrebbe tentato di evitare le sanzioni, poi la situazione sarebbe degenerata fino a sfiorare la tragedia. Un uomo è stato arrestato a Cabras con l'accusa di aver aggredito gli agenti della Polizia Stradale intervenuti per un controllo, arrivando, secondo quanto riferito, a utilizzare una tanica contenente liquido infiammabile e provocando una fiammata che solo il sangue freddo di uno dei poliziotti ha impedito si trasformasse in un incendio ben più grave.

L'episodio è avvenuto durante un servizio della Stradale di Oristano finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Gli agenti avevano fermato un'autovettura il cui conducente mostrava evidenti sintomi riconducibili all'abuso di alcol. L'uomo, che, riferiscono gli agenti, era anche privo di patente e viaggiava con un passeggero, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, chiedendo con insistenza ai poliziotti di non procedere con le contestazioni.

Anche il passeggero avrebbe cercato di ostacolare le operazioni, intervenendo ripetutamente nel tentativo di impedire agli agenti di completare gli accertamenti e redigere il verbale.

Mentre i poliziotti stavano completando gli atti, il conducente avrebbe afferrato una tanica di liquido infiammabile custodita nella propria auto e ne avrebbe versato parte del contenuto su uno degli agenti e sulla vettura di servizio. Il poliziotto, resosi conto di essere stato cosparso di benzina, è riuscito ad allontanarsi immediatamente.

Pochi istanti dopo l'uomo avrebbe incendiato la tanica con un accendino e l'avrebbe lanciata contro l'auto della Polizia Stradale. L'agente, con un gesto estremamente rapido, è riuscito ad afferrarla e a scaraventarla lontano dal veicolo prima che le fiamme potessero propagarsi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio. Il Tribunale di Oristano ha convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti la condanna e la misura dell'obbligo di firma.