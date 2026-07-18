Disagi a Nuoro per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua presso le utenze domestiche dopo la rottura di una. Un incidente che ha reso particolarmente pesanti le ultime ore in questi giorni di caldo estremo.

INTERVENTI A LOLLOVE

Nella giornata di ieri, 17 luglio, Abbanoa aveva comunicato i lavori in corso da parte delle squadre del pronto intervento "per installare una nuova apparecchiatura idraulica sulla condotta che alimenta la frazione di Lollove: a beneficiarne sarà il funzionamento dell’approvvigionamento idrico del borgo. Durante l’esecuzione dell’intervento, dalle 10 fino alle 13, potrebbe essere necessario sospendere il flusso idrico nella condotta distributrice. Pertanto, sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nella frazione".

RIPARAZIONE A JANN'E FERRU

Nel pomeriggio, la società che gestisce il servizio idrico in Sardegna aveva spiegato: "I nostri tecnici stanno effettuando un nuovo intervento di riparazione lungo l’acquedotto Jann’e Ferru al servizio di Nuoro e Mamoiada. Purtroppo, le alte temperature di questi giorni hanno l’effetto di mettere sotto stress le condotte a causa della dilatazione delle parti in metallo e delle rocce del terreno circostante. La rottura si è verificata longitudinalmente e richiede la sostituzione integrale di un tratto di circa 6 metri. Le operazioni sono già in corso. L’erogazione è attualmente garantita dalle scorte dei serbatoi".

CALI DI PRESSIONE E INTERRUZIONI

"Per quanto riguarda la città di Nuoro, gli alti consumi di questo periodo, sommati al fatto che anche ieri i serbatoi sono rimasti disalimentati per diverse ore, stanno portando a una rapida diminuzione delle scorte accumulate", aggiungeva Abbanoa. "In alcune zone si registrano i primi cali di pressione e interruzioni. Per questo motivo, per garantire un’adeguata pressione nei 102 chilometri di rete idrica cittadina, sono state programmate due chiusure notturne dell’erogazione per oggi (ieri, ndr) e domani (oggi, ndr): dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Alla riapertura dei serbatoi i tempi di ripristino dell’erogazione idrica alle utenze può variare in base alla loro ubicazione. L’erogazione all’utenza di Mamoiada è invece garantita".

Questa mattina l'ultimo aggiornamento: "A Nuoro si riscontra una riduzione di circa 40 litri al secondo delle portate in arrivo ai serbatoi cittadini. Tale riduzione non sta consentendo di recuperare i livelli sperati per garantire erogazione regolare: è stata posticipata verso le 9 la riapertura dell'erogazione all'utenza. Gli operatori stanno eseguendo verifiche per accertare la causa dell'anomalia".