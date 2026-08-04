Drammatico incidente nel pomeriggio a Bono, dove il crollo improvviso di un muro all'interno di una rimessa è costato la vita a Luigi Solinas, 41 anni. Il padre, Giovanni Antonio Solinas, 81 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Nuoro.

L'allarme è scattato nell'abitazione di via Guido Rossa. I soccorritori del 118 hanno trovato entrambi in condizioni critiche: per il 41enne, nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile fare nulla, mentre l'anziano è stato sottoposto a massaggio cardiaco prima di essere trasportato in elisoccorso al San Francesco di Nuoro.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il cedimento della struttura. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bono, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.