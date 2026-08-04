Un nuovo nido di Caretta caretta arricchisce il patrimonio naturalistico della Sardegna. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto un esemplare della tartaruga marina ha raggiunto la spiaggia di Sarrala-Foxi Manna, nel territorio di Tertenia, per deporre le uova. Un evento di grande valore ambientale, reso ancora più significativo dal tempestivo intervento di cittadini e turisti che, accortisi della presenza dell'animale, hanno immediatamente allertato la Guardia Costiera di Arbatax.

La segnalazione ha permesso di attivare senza ritardi le procedure previste dalla Rete regionale per la conservazione della fauna marina, consentendo di mettere in sicurezza il sito di nidificazione fin dalle prime ore successive alla deposizione.

All'alba sono entrati in azione gli agenti della Base Navale di Arbatax e della Stazione Forestale di Jerzu del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che insieme al personale della Guardia Costiera hanno delimitato e protetto l'area. Alle operazioni ha collaborato anche una squadra dell'Agenzia FoReSTAS presente nelle vicinanze.

In costante contatto con i ricercatori del Centro di Recupero del Sinis (CReS), punto di riferimento scientifico della Rete regionale, è stata installata una recinzione attorno al nido per impedirne l'accesso e proteggerlo sia dai predatori naturali sia dall'eventuale disturbo causato dalla curiosità dei visitatori.

Nei prossimi giorni gli specialisti del CReS effettueranno un sopralluogo per verificare lo stato del nido e installare la strumentazione necessaria al monitoraggio della cova, tra cui sensori di temperatura e fotocamere. Durante tutto il periodo di incubazione, stimato tra i 45 e i 60 giorni a seconda delle condizioni ambientali, il sito sarà costantemente sorvegliato dal Corpo Forestale.

Quando le uova si schiuderanno, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, il personale del Corpo Forestale e i ricercatori della Rete regionale seguiranno la nascita delle piccole tartarughe e il loro percorso verso il mare, garantendo le migliori condizioni di sicurezza.

La deposizione di un nido di Caretta caretta rappresenta un evento di straordinaria importanza per la biodiversità dell'Isola e conferma il ruolo sempre più rilevante delle coste sarde nella conservazione di questa specie protetta. Negli ultimi anni, infatti, gli episodi di nidificazione in Sardegna sono aumentati, rendendo fondamentale un sistema di intervento rapido e coordinato.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha infine rivolto un particolare ringraziamento ai cittadini che, con il loro senso civico e la tempestività della segnalazione, hanno contribuito a tutelare la riproduzione di una delle specie simbolo del Mediterraneo.