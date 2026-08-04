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Dopo il sequestro dell'area che ospita Villa Joy, a Cala Finanza, disposto dalla Procura di Tempio Pausania nell'ambito dell'inchiesta sul complesso al centro delle polemiche per il progetto di sviluppo turistico, arriva la prima presa di posizione della società italo-brasiliana Tavolara Bay Srl.
In una nota inviata all'ANSA, l'azienda afferma: "Abbiamo piena fiducia nella giustizia e la società collaborerà con l'Autorità Giudiziaria nella ricostruzione dei fatti. In attesa di una più compiuta analisi della situazione da parte dei nostri avvocati, preferiamo non esprimere ulteriori commenti".
Si tratta del primo commento ufficiale della società dopo il provvedimento disposto dalla magistratura, che ha portato al sequestro della proprietà situata nel territorio di Loiri Porto San Paolo.