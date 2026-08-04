Le squadre dei presidi acquatici dei Vigili del fuoco di San Teodoro e Budoni sono intervenute in due distinti soccorsi in mare, coordinati dalla Direzione Marittima della Guardia Costiera di Olbia, nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:00.

Il primo intervento è stato effettuato al largo di Porto Ottiolu, dove un gommone con due turisti a bordo è rimasto in avaria a causa della rottura del cavo del timone. I due occupanti sono stati messi in sicurezza dal personale dei Vigili del fuoco e il natante è stato successivamente trainato fino al porto di Porto Ottiolu.

Poco dopo, le squadre sono intervenute nello specchio d’acqua antistante l’uscita del porto di Punt’Aldia, dove uno yacht si era incagliato. Con l’impiego di un Battello Pneumatico di Soccorso (BPS) e di una moto d’acqua, i Vigili del fuoco hanno tratto in salvo una famiglia composta da una madre e due figlie, accompagnandole in porto in condizioni di sicurezza.

Il personale ha inoltre fornito assistenza nelle operazioni di recupero dell’imbarcazione, rese particolarmente complesse dalle condizioni del mare, che nel frattempo si era notevolmente ingrossato.

Entrambi gli interventi si sono conclusi senza conseguenze per le persone coinvolte.