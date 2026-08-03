Durante la giornata odierna, lunedì 3 agosto 2026, caratterizzata da temperature da record e diversi roghi in Sardegna, tra cui Aglientu e Seulo, è stato confermato, anche per la giornata di domani, martedì 4 agosto, il codice arancione per rischio incendi sul territorio di Cagliari, dalla Protezione Civile regionale.

Il pericolo, classificato come “alto” nel bollettino, prevede attenzione rinforzata per la fase operativa regionale: le condizioni sono infatti tali che “a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.