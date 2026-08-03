Nuova allerta per condizioni meteo avverse per le temperature da record in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo ha diramato un bollettino valido dalle ore 20:00 di oggi, lunedì 3 agosto 2026, fino alle 20:00 di domani, martedì 4 agosto.

Secondo le previsioni, anche nella giornata di domani si registreranno temperature massime diffusamente molto elevate, superiori ai 37 gradi, soprattutto nelle zone interne occidentali dell’Isola. In alcune aree i valori potranno superare i 40 gradi, con picchi compresi tra 41 e 42 gradi nelle piane di Ozieri e Ottana, nell’Oristanese e nel Campidano.

Anche le ore notturne saranno caratterizzate da temperature elevate: le minime resteranno sopra i 20 gradi su gran parte della Sardegna, con valori localmente superiori ai 24-25 gradi nelle principali pianure e nelle zone costiere.

La Protezione civile raccomanda di evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, tra le 12:00 e le 18:00, soprattutto per le persone più fragili. È consigliato restare in ambienti freschi, schermare le abitazioni dal sole con tende o persiane, bere molta acqua, consumare pasti leggeri ed evitare alcolici e bevande contenenti caffeina. Si raccomanda inoltre di indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

Particolare attenzione va riservata agli anziani, alle persone con patologie o in terapia farmacologica, ai neonati e ai bambini piccoli, oltre a chi svolge attività fisica o lavori all’aperto.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 3 agosto

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani più consistenti su zone interne e sui rilievi orientali dove non si escludono isolati rovesci o temporali.

Venti: a regime di brezza sul settore nord-occidentale, deboli o localmente moderati da Est Sud-Est altrove. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi dalla seconda parte della giornata.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 4 agosto

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani più consistenti sui rilievi orientali dove non si escludono isolati rovesci o temporali.

Temperature: minime stazionaria, massime in leggero sulla costa occidentale e stazionarie altrove.

Venti: a regime di brezza sul settore nord-occidentale, deboli da Est Sud-Est altrove. Calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi dalla seconda parte della giornata.

Previsioni per la giornata di mercoledì 5 agosto

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Non si escludono sui rilievi orientali isolati rovesci o temporali pomeridiani.

Temperature: in generale calo.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest.

Mari: poco mossi, localmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest. I mari saranno poco mossi, prevalentemente mossi sul settore occidentale.