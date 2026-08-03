Tragico incidente nella tarda serata di ieri lungo la ex Statale 125, nel territorio di Sinnai. Il bilancio è drammatico: una donna ha perso la vita e tre persone sono rimaste gravemente ferite nello scontro che ha visto coinvolte tre auto.

La dinamica esatta dell'impatto è tuttora al vaglio degli inquirenti, ma dai primi rilievi è emerso un violento scontro frontale. A seguito dello scontro, l’auto sulla quale viaggiava la vittima è finita oltre il guardrail, fuori dalla sede stradale. Per la donna non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate si sono rivelate fatali ancora prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiere. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti, trasportandoli d'urgenza in codice rosso al Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi.