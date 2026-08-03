Due giovani sono stati portati al Pronto Soccorso di Olbia a seguito di ferite da machete riportate durante una lite in via Vittorio Veneto.

Uno dei giovani è stato colpito in varie parti del corpo e è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, mentre l'altro ha riportato ferite meno gravi al viso ed è stato classificato in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza del servizio medico di emergenza 118. Al momento non sono ancora chiare le cause della lite tra i due giovani.