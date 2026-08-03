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Giornata impegnativa quella di oggi, lunedì 3 agosto 2026, in Sardegna, dove il Corpo Forestale ha domato diversi incendi.
Oltre a quello ad Aglientu, è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono, per domare un rogo nelle campagne di Seulo, in località P.te Bau Mulentis. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Aritzo.
Inoltre, il Corpo Forestale è intervenuto, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono, per un incendio nelle campagne di Nughedu Santa Vittoria. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Neoneli.