"Una collaborazione fattiva e leale per il miglior governo del territorio, sebbene con ruoli e compiti differenti, e delle sue dinamiche sociali, economiche e culturali". È quanto è stato detto durante la mattina di oggi, lunedì 3 agosto 2026, dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e dal nuovo prefetto di Sassari, Carla Di Quattro, che ha fatto visita al primo cittadino nella sede istituzionale di Palazzo Ducale.

"Proseguiamo nel solco di quello spirito che da sempre deve caratterizzare il rapporto tra le istituzioni e chi le rappresenta, indispensabile per affrontare con concretezza le diverse partite aperte in tema di sicurezza, di lavoro, di sanità e non solo", è stato l’auspicio espresso nel corso dell’incontro odierno.

Nominata prefetto lo scorso 23 luglio dal Consiglio dei Ministri, Carla Di Quattro ha assunto le sue nuove funzioni questa mattina. L’incontro con il sindaco, di fatto, è stato il suo primo atto.