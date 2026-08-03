Federico Venco, 36 anni di Samarate, in provincia di Varese, è morto investito da un'auto mentre stava cercando di aiutare una donna sconosciuta in difficoltà.

La tragedia è avvenuta nella notte tra l'1 e il 2 agosto e la sua morte, come riporta Tg Com 24, sarebbe infatti legata a un gesto volontario. Un 43enne a bordo di un'auto avrebbe deliberatamente colpito con violenza lo scooter su cui si trovavano il 36enne e la donna di 39 anni, ex compagna dell'uomo al volante.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano online, la donna avrebbe accettato un ultimo appuntamento con l'ex dopo aver chiuso la relazione da meno di un mese, e mentre stava raggiungendo il luogo dell'appuntamento si sarebbe persa. Ferma per strada la 39enne era in difficoltà non sapendo dove andare.

A questo punto, il 36enne si sarebbe fermato per aiutarla, offrendosi di accompagnarla al suo appuntamento. Tuttavia, quando l'ex fidanzato della donna lo ha visto insieme a lei, l'avrebbe investito con la macchina. Purtroppo, il 36enne è deceduto sul colpo e il 43enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio, dopo che è stata esclusa l'ipotesi di incidente stradale dalle indagini condotte dai carabinieri e dal personale medico del 118.