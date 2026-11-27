Diagnosi precoce, terapie sempre più mirate e percorsi di cura condivisi tra ambulatori territoriali e centri specialistici. Sono i temi al centro del Congresso regionale di Dermatologia - Sardegna, in programma oggi, venerdì 27 novembre, e domani, sabato 28, nella sala conferenze dell’Hotel Catalunya di Alghero, con la partecipazione di specialisti e medici in formazione.

Le responsabili scientifiche dell’evento sono Maria Antonietta Montesu, direttrice della Struttura semplice dipartimentale di Dermatologia dell’Aou di Sassari, e Rosanna Satta, dermatologa della stessa azienda e docente di Dermatologia e Venereologia all’Università degli Studi di Sassari.

Le malattie infiammatorie croniche e i tumori della pelle rappresentano una parte importante dell’attività dermatologica. L’introduzione dei farmaci biologici e delle terapie a base di piccole molecole ha ampliato le possibilità di trattamento per numerose patologie, rendendo al tempo stesso più articolata la scelta della terapia e la gestione dei pazienti. Il congresso punta proprio ad approfondire questi aspetti, con particolare attenzione al riconoscimento delle forme più severe, alla gestione ambulatoriale e ai criteri per indirizzare i pazienti verso i centri specialistici.

Il confronto partirà anche dall’analisi di casi clinici reali, con l’obiettivo di condividere esperienze e indicazioni pratiche tra professionisti.

"Per chi convive con una malattia cutanea cronica, la continuità del percorso di cura conta quanto la scelta della terapia - sottolinea la professoressa Montesu -. Discutere insieme i casi clinici ci aiuta a condividere criteri concreti per riconoscere le forme più severe, capire quando è il momento di inviare il paziente a un centro specialistico e garantire il raccordo con chi lo segue sul territorio. Una prescrizione appropriata passa anche dal dialogo con il paziente, che deve poter comprendere e seguire il trattamento nel tempo".

La prima sessione si aprirà oggi alle 15 con il 5° Contest di Dermatologia Clinica Sarda "Giuseppe Pinetti", sessione precongressuale senza crediti Ecm. Alle ore 17:30, dopo la registrazione dei partecipanti, Montesu e Satta apriranno ufficialmente i lavori con il saluto delle autorità. Seguirà un aggiornamento sulla dermoscopia del melanoma a cura di Paolo Broganelli.

Domani, sabato 28 novembre, dalle ore 9, il programma entrerà nel vivo con un approfondimento sulle sovrapposizioni cliniche tra psoriasi ed eczema e sulle implicazioni per la scelta delle terapie. Le sessioni del mattino saranno dedicate anche alle infezioni sessualmente trasmesse, al pemfigo, all’idrosadenite suppurativa, all’eczema cronico delle mani, alla vitiligine, all’alopecia areata in età pediatrica, alla psoriasi pustolosa e alla dermatite atopica.

Nel pomeriggio spazio alle cheratosi attiniche, alla chirurgia dell’unghia e alla retronichia, con una sessione conclusiva dedicata alla discussione di casi clinici. Un’occasione di aggiornamento e confronto per approfondire le nuove possibilità terapeutiche e rafforzare la collaborazione tra dermatologi, medici del territorio e centri di riferimento.