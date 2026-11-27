Un grave incidente stradale in galleria, con più autovetture coinvolte, un principio d’incendio e una perdita di sostanza chimica da un’autocisterna. È questo lo scenario al centro dell’esercitazione di protezione civile e soccorso svolta la scorsa notte nella galleria stradale S’Iscala, all’ingresso di Budoni sud, per testare la macchina dei soccorsi e il coordinamento tra i diversi enti impegnati nelle emergenze.

L’attività ha coinvolto i Vigili del fuoco del Comando provinciale, Anas, Areus e Polizia Stradale, chiamati a intervenire in uno scenario complesso, caratterizzato dalla presenza di persone da soccorrere, un principio d’incendio e il rilascio nell’ambiente di idrossido di sodio, sostanza trasportata da un’autocisterna.

Nella prima fase dell’intervento, i Vigili del fuoco hanno delimitato e interdetto la zona rossa, provveduto allo spegnimento del principio d’incendio e alle operazioni di estrazione e soccorso delle persone coinvolte, successivamente affidate alle cure del personale sanitario del 118. Parallelamente, la Polizia Stradale ha presidiato i varchi per garantire la sicurezza dell’area, mentre Anas ha disposto la chiusura al traffico in entrambe le direzioni del tratto della SS 131 Dcn compreso tra Budoni e il bivio per Posada.

Successivamente è stato attivato il nucleo provinciale dei Vigili del Fuoco specializzato nella gestione del rischio Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico), che ha operato per intercettare la perdita di idrossido di sodio e mettere in sicurezza l’area interessata.

L’esercitazione si è conclusa intorno alle 3 del mattino con esito positivo, confermando l’efficacia del coordinamento operativo tra tutti gli enti partecipanti e consentendo di verificare procedure, tempi di intervento e capacità di risposta in una situazione di emergenza complessa all’interno di una galleria stradale.