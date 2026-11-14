Due incendi di autovetture a Sassari nel giro di poche ore. Le squadre dei vigili del fuoco della Centrale sono intervenute in due distinti episodi, verificatisi intorno alle 18 e alle 20. Il primo rogo è divampato in corso Trinità, nel centro storico, dove le fiamme hanno interessato una station wagon. Il conducente aveva appena lasciato il veicolo per sbrigare alcune commissioni.

Il secondo intervento è stato effettuato in via Giusti, nella zona di Monte Rosello, dove a prendere fuoco è stato un furgoncino parcheggiato. In entrambi i casi il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di contenere le fiamme, evitando che raggiungessero le altre auto in sosta nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale e i Carabinieri. Non si registrano feriti.