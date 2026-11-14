Cinque e quattro anni di reclusione per i due responsabili della rapina all'ufficio postale di Ollastra, nell'Oristanese, messa a segno l'11 dicembre 2023. Il Tribunale di Oristano ha pronunciato la sentenza nei confronti dei due uomini che, durante il colpo, erano riusciti a farsi consegnare dall'impiegata 34mila euro, per poi fuggire.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Oristano, avviate subito dopo l'episodio, avevano permesso di ricostruire la dinamica della rapina e individuare i presunti autori. Nel luglio 2024 i due erano stati arrestati.

A distanza di quasi tre anni dai fatti, è arrivata la decisione del Tribunale: per uno degli imputati la condanna è di 5 anni di carcere, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il secondo dovrà invece scontare 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici.