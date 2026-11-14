«Non mi perdonerei di fare forme di patteggiamenti o qualsiasi tipo di concessione. Non me lo perdonerei mai. Io piuttosto vado in galera da innocente. Sarebbe proprio qualcosa di immorale, nei confronti della mia dignità, del mio onore, della giustizia in sé. Non lo faccio, non me lo perdonerei mai». Ciro Grillo, condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo per i fatti avvenuti nel 2019 in Sardegna, esclude qualsiasi ipotesi di patteggiamento. Lo ha dichiarato in un'intervista a Telenord, nella quale ha anche sollevato dubbi sull'imparzialità del contesto politico legato al procedimento.

Grillo ha ricostruito i rapporti tra Movimento Cinque Stelle e Lega durante il governo giallo-verde, collegando la fine dell'esecutivo alla decisione dei pentastellati di autorizzare a procedere nel processo Open Arms contro Matteo Salvini. Ha quindi fatto riferimento a Giulia Bongiorno, all'epoca ministro della Pubblica amministrazione e successivamente legale della ragazza che lo ha denunciato.

«Penso ci sia un nesso causale tra queste condotta dei Cinque stelle e l'introduzione di Giulia Bongiorno», ha affermato. Grillo ha poi contestato il ruolo della senatrice, oggi presidente della Commissione Giustizia, anche in relazione al disegno di legge sul reato per cui si sta procedendo: «Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia, non è giusto».