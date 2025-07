"Ciao Fabrizio te ne sei andato in un pomeriggio di luglio, la tua vita è stata breve ma intensa, vissuta con sani principi". Sono parole strazianti quelle di Costantino Calaresu, papà di Fabrizio, il 17enne che ha perso tragicamente la vita martedì 22 luglio in un terribile incidente stradale davanti all’ingresso dell’aeroporto di Alghero-Fertilia, lungo la strada provinciale 44, che lo ha strappato violentemente dalla vita a cui si era appena affacciato con tanto entusiasmo e impegno.

L’impatto è avvenuto intorno alle 16:30, quando il giovane era in sella alla sua moto e, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, una Peugeot, a bordo della quale viaggiava una famiglia di turisti spagnoli.

"Ora dacci la forza per superare questo dolore - prosegue il padre di Fabrizio, devastato dal dolore per una perdita immensa, quella di un figlio, che ha scosso tutta la comunità di Alghero -. Un abbraccio forte... Che forse non ti ho mai dato... Babbo", conclude Costantino Calaresu.