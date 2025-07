Un ragazzo di 17 anni, Fabrizio Calaresu, ha perso la vita questo pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto davanti all’ingresso dell’aeroporto di Alghero-Fertilia, lungo la strada provinciale 44.

L’impatto è avvenuto intorno alle 16:30. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, una Peugeot, a bordo della quale viaggiava una famiglia di turisti spagnoli.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale di Alghero, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.