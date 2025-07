Violento scontro tra un furgone e un'auto durante la mattina di oggi, giovedì 24 luglio, lungo la strada statale 125 Var, specificamente nella galleria "Gutturu Frascu" nel territorio di Maracalagonis, che ha provocato tre feriti.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del presidio estivo di Castiadas, che hanno provveduto a soccorrere gli occupanti delle vetture, tutti trasportati in ospedale in codice rosso, alla messa in sicurezza dei veicoli e della strada.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del servizio Territoriale di Emergenza con ambulanze per le prime cure e il trasporto dei feriti in ospedale, così come le forze dell'ordine per gli accertamenti di legge e la gestione del traffico stradale.