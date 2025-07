Gli agenti della Polizia di Stato, durante la giornata di ieri, mercoledì 23 luglio, hanno notato movimenti sospetti vicino a un'abitazione in centro a Cagliari e hanno proceduto con una perquisizione domiciliare che si è conclusa con tre arresti per detenzione ai fini di spaccio.

Un uomo di cittadinanza filippina, nonostante il suo il tentativo di disfarsi della droga lanciando i cristalli, è stato trovato in possesso di 5,40 grammi di shaboo, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Questo quantitativo avrebbe potuto fruttare migliaia di euro sul mercato e colpire un gran numero di consumatori, inclusi giovani. Lo shaboo è infatti una droga sintetica molto pericolosa a base di metanfetamina cloridrato, con effetti devastanti come dipendenza rapida, psicosi e danni cerebrali. L'uomo è stato arrestato e presentato all'Autorità Giudiziaria. Le indagini continuano per individuare la catena di approvvigionamento e la rete di distribuzione locale.

In un'altra operazione antidroga nel quartiere San Michele, sono state arrestate due persone con sequestro di circa 300 grammi di hascisc e marijuana. L'operazione è avvenuta nella Piazza Is Maglias, notoriamente coinvolta in episodi di microcriminalità, dove gli agenti hanno assistito a un passaggio di droga tra un uomo e una donna con precedenti penali per spaccio. La donna è stata bloccata e trovata in possesso di hashish e cocaina pronti per lo spaccio.

Nell'abitazione dell'uomo, cittadino bengalese regolare sul territorio italiano, è stato rinvenuto altro materiale stupefacente, tra cui marijuana, hashish e strumenti per confezionare le dosi.

Dopo l'udienza di convalida, gli indagati hanno richiesto i termini a difesa.