Su 9 dipendenti, ben 4 risultavano impiegati “in nero”, tra cui tre camerieri e un aiuto-cuoco, privi di contratti di lavoro e copertura assicurativa. A causa di queste irregolarità, durante un controllo dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area metropolitana di Cagliari nella giornata di ieri, mercoledì 23 luglio, una pizzeria-pub del capoluogo sardo, è stata temporaneamente chiusa.

È stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, considerando anche, come informano i militari, la recidiva dell’esercizio per violazioni simili registrate negli ultimi cinque anni.

I lavoratori coinvolti rischiano ora pesanti sanzioni per lavoro sommerso, con importi che possono arrivare fino a 7.800 euro per i casi relativi a cittadini stranieri senza regolare permesso di soggiorno.

La Polizia locale ha intrapreso ulteriori azioni in linea con le proprie competenze per far fronte alla situazione.