Giovani e appassionati. Da Sassari i Mad-Dog: Renato, Davide, Iacopo e Luca, rispettivamente 17, 18, 20 e 20 anni. Quattro studenti. Si sono presentati sul palco di X-Factor, alla corte dei giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani.

Il quartetto ha deciso di portare sul palco del noto talent show "Brianstorm", un pezzo degli Arctic Monkeys, l'iconico gruppo rock di Sheffield. Un concentrato di tecnica ed energia nell'esibizione dei giovanissimi sassaresi, che ha strappato un sorriso compiaciuto persino a Giorgia, impegnata nelle vesti di conduttrice a X-Factor.

I Mad-Dog hanno convinto proprio tutti al loro esordio sul palco, standing ovation del pubblico e apprezzamenti dei giudici. Irama commenta così la prestazione di Renato, la voce del gruppo: "Mi piace come ti trasformi quando canti, invece quando parli sei un'altra persona". "Per l'età che avete - commenta Gabbani - è notevole il suono che riuscite a produrre". Jake: "Si vede che suonate bene insieme, mi è arrivato un suono compatto. Bravissimo il batterista!".

"Si vede - chiosa Paola Iezzi - che è il vostro sogno. Si vede che ci credete in questa cosa qua". Nessuna discussione: 4 sì, i Mad-Dog da Sassari approdano al prossimo turno di X-Factor.