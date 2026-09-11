Due cittadini di nazionalità tunisina sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Sestu con l’accusa di rapina, al termine di un intervento scattato all’interno di un supermercato Lidl lungo la SS 131.

I due, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbero prelevato dagli espositori diversi prodotti per poi oltrepassare la barriera delle casse senza effettuare il pagamento. A quel punto sono stati notati dal direttore del punto vendita, che ha cercato di fermarli.

Ne è nato un inseguimento a piedi, durante il quale i due avrebbero reagito con alcuni spintoni riuscendo inizialmente a guadagnare la fuga. I presunti responsabili sono quindi saliti a bordo di un monopattino elettrico, allontanandosi rapidamente dal supermercato.

La fuga, tuttavia, è durata poco. Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Sestu, intervenuta sul posto, li ha intercettati poco distante, riuscendo a bloccarli e a metterli in sicurezza.

La merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita al supermercato. I due arrestati sono stati quindi condotti davanti all’autorità giudiziaria e processati con rito direttissimo.