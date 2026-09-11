Doveva trovarsi all'interno della propria abitazione per scontare la misura restrittiva imposta dall’Autorità Giudiziaria, ma quando i militari hanno bussato alla porta, di lui non c’era traccia. È finita lungo la Statale 130 la fuga di un 25enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, arrestato ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Uta con l’accusa di evasione.

Il controllo è scattato in serata durante uno dei consueti giri di pattugliamento dedicati alla verifica del rispetto delle misure cautelari sul territorio. Giunti presso l’alloggio in cui il giovane stava scontando la pena, i Carabinieri avrebbero accertato la sua assenza ingiustificata e l'avvenuta violazione delle prescrizioni giudiziarie.

Constatata l’evasione, sono partite immediatamente le ricerche nell'hinterland. Nel giro di breve tempo, i militari sono riusciti a individuare il 25enne mentre si trovava lungo la strada statale 130.

Bloccato prima che potesse allontanarsi ulteriormente, il giovane è stato fermato e dichiarato in arresto. L'intervento rientra nei controlli quotidiani dell'Arma per garantire il rispetto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e la sicurezza del territorio provinciale.