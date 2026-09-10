Il Centro e il Nord Italia sono stati flagellati nelle ultime ore dal maltempo, che ha provocato addirittura due vittime, oltre a tantissimi danni non ancora complessivamente conteggiati.

Fiumi esondati, vetture ribaltate, strade, sottopassi e metropolitane allagati, forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria, tetti divelti e oltre 63mila fulmini caduti solo in Toscana. Gli incidenti più gravi si sono verificati a Latisana, in provincia di Udine, e nel Senese. Nel primo caso una donna di 83 anni, Antonietta Zamarian, è morta annegata nella propria auto dopo essere entrata in un sottopasso completamente allagato. Due carabinieri si sono immersi nell'acqua riuscendo a estrarla dall'abitacolo, ma l'anziana è deceduta poco dopo. I due militari sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo.

A Sinalunga, nel Senese, una tromba d'aria ha provocato la seconda vittima. Un'anziana, mentre cercava di chiudere una finestra nella propria abitazione, è stata colpita dai vetri infranti dal forte vento: una scheggia le ha reciso la vena safena, provocandone la morte per dissanguamento. La tromba d'aria ha inoltre danneggiato il palazzetto dello sport, alcune aziende della zona artigianale e i tetti di circa 40 abitazioni.

Momenti di paura anche a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano, dove i vigili del fuoco hanno salvato una donna incinta rimasta bloccata nella propria auto a causa delle forti piogge. Il maltempo ha provocato l'esondazione del Tagliamento e, per la seconda volta in due giorni, del torrente Lavagna a Calvari, in Val Fontanabuona. Proprio per l'esondazione è stata sospesa la seconda tappa della 50esima edizione del Giro della Lunigiana. Nella notte era esondato anche il Lambro, successivamente rientrato nel proprio alveo.

Diversi gli interventi dei soccorritori anche nel Lazio. A Cassino, nel Frusinate, due studenti di Ingegneria sono rimasti feriti dopo il crollo di un grosso pioppo davanti all'ingresso dell'ateneo. A Roma un albero è caduto su un'auto in via Ardeatina: il conducente, estratto dai soccorritori, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Diversi automobilisti sono inoltre rimasti intrappolati dall'acqua nelle proprie vetture e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco.

Danni e disagi anche in Lombardia. A Milano la pioggia ha provocato infiltrazioni nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia, mentre agli Spedali Civili di Brescia l'acqua è entrata anche nel reparto di Rianimazione cardio e nell'area dell'accettazione.