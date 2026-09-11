Un’aggressione tra le mura domestiche ha portato all’arresto di un operaio poco più che quarantenne, accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Cagliari è scattato dopo la richiesta di aiuto della moglie, che ha segnalato di essere stata aggredita dal marito. Secondo quanto riferito dalla donna, l’uomo l’avrebbe colpita con calci e pugni.

La vittima, intenzionata a formalizzare la denuncia, ha poi raccontato ai militari una situazione che si sarebbe protratta nel tempo, riferendo di ripetute vessazioni fisiche e psicologiche subite in diverse circostanze.

Al termine degli accertamenti e d’intesa con l’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Uta, dove è stato trasferito a disposizione dell’autorità competente.