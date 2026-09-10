Un vasto incendio si è sviluppato oggi, giovedì 10 settembre 2026, sull'isola di Santa Maria, nell'arcipelago di La Maddalena, in località C. Bertolioni, proprio accanto all'isola di Spargi. Per fronteggiare il rogo sono intervenuti due Canadair, un Super Puma e un elicottero leggero, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

A complicare lo scenario il forte vento di maestrale che, fortunatamente, sta spingendo le fiamme e il fumo verso il mare, "Ma il danno ambientale è elevato" fa sapere all'ANSA il sindaco di La Maddalena Fabio Lai, che sta coordinando tutte le operazioni di protezione civile sul posto.

Il primo cittadino ha disposto inoltre il coinvolgimento di ulteriori mezzi e forze per essere pronti a fronteggiare eventuali emergenze. «Ho chiesto che venissero inviate anche le motovedette di Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forestale da Palau, per essere pronti in caso di eventuali evacuazioni. La zona non è molto antropizzata e non ci sono ora turisti in spiaggia, ma dobbiamo essere pronti a ogni evenienza - osserva il primo cittadino - ho requisito anche alcuni mezzi provati dove sono saliti i barracelli e i volontari della protezione civile».

L'intervento è stato avviato dopo che il rogo ha interessato l'area dell'arcipelago. Sul posto è presente anche il personale impegnato nel coordinamento delle operazioni di spegnimento.

Il forte maestrale sta quindi contribuendo a indirizzare il fumo e le fiamme verso il mare, mentre prosegue il lavoro dei mezzi aerei per contenere l'incendio e limitarne l'estensione.