Uno scontro tra un'auto e un furgoncino leggero ha coinvolto quattro persone: l'incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre 2026, nella zona industriale di Olbia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, che hanno collaborato con il personale sanitario del 118, arrivato con diverse ambulanze.

Tre dei quattro occupanti dei mezzi sono stati stabilizzati sul posto dal personale medico e successivamente accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per gli accertamenti e le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell'incidente.

Sul luogo dello scontro sono intervenute anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità.