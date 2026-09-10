Sei posti letto per i piccoli pazienti in condizioni di salute critiche: prende forma al San Michele di Cagliari il progetto della nuova Terapia Intendiva Pediatrica della Sardegna (TIP). Per la sua attivazione, presso l'Ospedale Brotzu, è stato assegnato dalla Giunta regionale un finanziamento da 1 milione e 605 mila euro.

I fondi, inseriti nel Bilancio regionale 2026-2028, saranno destinati all'acquisizione delle apparecchiature tecnologiche, degli arredi e degli allestimenti necessari per rendere operativa la struttura. L'erogazione delle risorse seguirà il cronoprogramma procedurale e finanziario previsto per l'intervento.

La Terapia Intensiva Pediatrica sarà destinata alla gestione dei pazienti pediatrici in condizioni critiche, dalla stabilizzazione iniziale fino al trattamento intensivo e, quando necessario, al trasferimento verso strutture specialistiche. Tra le attività previste rientrano la gestione delle principali patologie critiche pediatriche, il supporto agli interventi chirurgici ad alta complessità e la continuità dei percorsi di emergenza-urgenza.

Sul finanziamento interviene la presidente della Regione e assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde: "Con questo passo - dichiara la presidente della Regione e assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde - diamo gambe a un progetto strategico per la sanità sarda. La Terapia Intensiva Pediatrica consentirà di rafforzare in maniera significativa la capacità di assistenza per i bambini che necessitano delle cure più complesse, costruendo percorsi specialistici sempre più completi e integrati".

Il progetto rientra nel più ampio programma dell'“Ospedale dei Bambini”, previsto dal Programma regionale di sviluppo 2024-2029. L'obiettivo indicato dalla programmazione è quello di concentrare al Brotzu competenze e servizi dell'area pediatrica ad alta specializzazione, collegandoli alla rete pediatrica regionale.

"Vogliamo che le famiglie sarde possano trovare nell’Isola risposte assistenziali sempre più avanzate, riducendo per quanto possibile la necessità di rivolgersi a strutture fuori dalla Sardegna", spiega ancora Todde.

Il progetto della Terapia Intensiva Pediatrica arriva dopo un percorso di programmazione iniziato negli anni scorsi. Nel febbraio 2024 la Giunta aveva riassegnato all'ARNAS Brotzu i sei posti letto destinati alla TIP. La previsione è stata confermata nel luglio 2025 con l'aggiornamento della rete ospedaliera regionale.

Nel dicembre dello stesso anno il progetto è stato inserito nell'obiettivo strategico dell'“Ospedale dei Bambini”. A luglio 2026 l'ARNAS Brotzu ha quindi trasmesso alla Regione il progetto con gli interventi necessari alla realizzazione della struttura.