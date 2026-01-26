Una bimba di appena tre mesi, in imminente pericolo di vita e ricoverata presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è stata trasferita con la massima urgenza presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma con un volo sanitario effettuato dall'Aeronautica Militare.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

L'attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31mo Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo G650 è decollato dall'aeroporto di Ciampino alla volta di Alghero nel pomeriggio. Atterrato intorno alle 17, la piccola è stata subito imbarcata insieme al genitore e all'equipe medica. Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto romano, avvenuto poco prima delle 18, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero.