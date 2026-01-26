Quattro giovanissimi, tre dei quali minorenni, risultano indagati per il ferimento con un coltello di due ragazzi cagliaritani di 24 anni avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Cagliari in via Contivecchi nei pressi di una discoteca. I quattro sono accusati di tentato omicidio plurimo aggravato in concorso tra loro.

Le indagini serrate della Squadra mobile, coordinata da Davide Carboni, hanno permesso di individuare i quattro in 12 ore di lavoro. Gli agenti hanno ricostruito i fatti con testimonianze e indizi recuperati sul posto subito dopo l'accoltellamento dei due 24enni che sono finiti all'ospedale Brotzu e al Policlinico in codice rosso.

La lite sarebbe nata all'interno della discoteca per futili motivi, forse per una sigaretta rifiutata. A quel punto sarebbero volate offese e un ceffone. La discussione è poi proseguita all'esterno dove è spuntato il coltello che ha ferito i due 24enni. Resta ancora da stabilire chi dei quattro ha tirato fuori l'arma da taglio.