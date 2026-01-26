Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Sestu, dove un operaio di 34 anni è precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre era impegnato nella rimozione delle luminarie natalizie da un edificio commerciale di viale Monastir.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – residente a San Gavino Monreale – stava operando sul tetto dello stabile quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe ceduto un lucernaio sotto i suoi piedi, facendolo precipitare all’interno dell’edificio.

Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena e il personale del 118, che ha prestato le prime cure all’operaio, stabilizzandolo e disponendo il trasporto d’urgenza in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Nonostante la violenza della caduta e i traumi riportati, dalle prime informazioni sanitarie l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i tecnici dello SPreSAL dell’ASL di Cagliari, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e chiarire se tutte le misure di prevenzione previste siano state correttamente adottate.