Paura nel primo pomeriggio lungo la Provinciale 43, nell’agro di Bonorva, dove un’auto si è ribaltata. L’incidente ha reso necessario l’intervento dei soccorsi, compreso l’elisoccorso del 118.

L’allarme è scattato intorno alle 13.50, quando la Sala Operativa 115 di Sassari ha inviato sul posto la squadra 7A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer. I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il luogo del sinistro, dove hanno verificato le condizioni dell’unico occupante del veicolo, affidato alle cure del personale sanitario.

Contestualmente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e della carreggiata, collaborando alle operazioni di rimozione del mezzo per consentire il ripristino della viabilità.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bonorva, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente.