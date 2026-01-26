Attimi di paura nel pomeriggio di oggi lungo la Provinciale 15, nel territorio di Sorradile, dove un’auto si è cappottata finendo fuori strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo che, dopo una serie di sbandate, si è ribaltato terminando la corsa sulla banchina. L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a estrarre il conducente dall’auto e ad affidarlo alle cure del personale sanitario, nel frattempo giunto sul luogo del sinistro. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, l’uomo è rimasto illeso.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dell'incidente.