"Sono in contatto col governo, ci sono decisioni prese ed è in corso un Consiglio dei ministri in questi minuti con i provvedimenti e le prime risorse di emergenza". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'apertura delle varianti Tai e Valle di Cadore sulla statale 51 Alemagna, interpellato sui danni da maltempo causati dal ciclone Harry.

"Non potevo essere in due posti contemporaneamente - ha aggiunto - ma sono in costante contatto per trovare il massimo di risorse disponibili".

Salvini assicura che "entro il fine di questa settimana andrò sul posto con tecnici di Anas", mentre si sta già lavorando "in Sicilia in Calabria e in Sardegna per riattivare quei tratti stradali e ferroviari che purtroppo per le frane e per l'alluvione sono stati interrotti".