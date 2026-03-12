Cocaina già suddivisa in dosi, hashish, materiale per il confezionamento della droga e perfino una pistola. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari durante un controllo sull’isola di La Maddalena, che ha portato all’arresto di un uomo di 50 anni trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Come riferito dalle Fiamme Gialle, la perquisizione in casa ha permesso di trovare "abilmente occultati", diversi involucri di sostanza stupefacente confezionata in dosi per un peso complessivo di circa 80 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish. Inoltre, sono stati scoperti un bilancino di precisione, un sacchetto contenete sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento della droga, oltre a una pistola del tipo scacciacani.

Al termine dell’operazione, quanto ritrovato è stato sottoposto a sequestro e il responsabile è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania, che ne disponeva gli arresti domiciliari.

"Tale risultato di servizio finalizzato al contrasto dello smercio illecito di stupefacenti sull’isola, rientra in una più ampia attività svolta dalle fiamme gialle che, in maniera sempre più capillare e approfondita, sorvegliano il litorale dell’isola a bordo delle unità navali del Corpo, sotto la supervisione del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza nella peculiare funzione di Polizia del mare", sottolinea la Guardia di Finanza.